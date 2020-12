Virtus Bologna, slitta ancora la prima di Belinelli

Dopo aver “provocato” l’esonero di Sasha Djordjevic, rientrato tuttavia poche ore dopo la sconfitta contro Sassari, il tema dell’impiego di Marco Belinelli tiene ancora banco in casa Virtus Bologna.

Le condizioni fisiche dell’ex San Antonio Spurs non sono ancora tali da convincere il coach delle V nere a mandarlo in campo così, come riportato da ‘Il Resto del Carlino’, si va verso un nuovo rinvio dell’atteso debutto bis del giocatore con la Virtus.

Niente trasferta di Treviso domenica 20 dicembre, quindi, e fari puntati sul match di EuroCup in prorgramma il martedì successivo contro Andorra.

OMNISPORT | 18-12-2020 12:11