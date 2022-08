Virtus Bologna, svelato il retroscena sulla permanenza di Teodosic

13-08-2022 15:16

L’addio di Milos Teodosic alla Virtus Bologna nelle scorse settimane è stato molto più vicino di quello che si poteva immaginare.

A rivelarlo è stato il presidente della Stella Rossa Nebojsa Covic, uomo che nelle scorse settimane aveva trovato l’accordo col giocatore per riportarlo sui parquet della terra natia.

“Ho avuto diverse conversazioni con Teodosic quest’estate, e lasciatemi dire che eravamo d’accordo su tutto riguardo il suo trasferimento alla Stella Rossa. L’unica con cui non avevamo un accordo era la Virtus, non siamo riusciti a trovare un punto di incontro sulla compensazione economica” ha spiegato il numero uno del club biancorosso.

“Il presidente della Virtus mi ha detto: “Mi piacerebbe liberarlo adesso, ma non so quanti soldi potresti darmi. Non posso farlo, perché danneggerebbe la mia squadra, i tifosi sono legati a Teodosic”.

Tifosi che, seppur con qualche brivido, anche la prossima stagione potranno godere dell’inventiva dell’esterno di Valjevo.