Virtus, Djordjevic fissa l'asticella con Andorra

Il coach della Virtus Bologna Djordjevic ha presentato la partita di EuroCup contro Andorra: "Ci aspetta una tra le partite più difficili di questa prima parte di stagione, in casa di una squadra tosta, abituata a questo tipo di sfide; non a caso recentemente ha superato il Monaco e vinto ad Ulm nell'ultimo turno. Andorra è in corsa per il passaggio del turno, può ambire a posizioni importanti nel girone e nella gara di andata ha saputo metterci in difficoltà, soprattutto nella prima parte. E’ una squadra che predilige i ritmi alti e che, soprattutto in casa, é capace di fare male in contropiede".

"La affrontiamo come abbiamo affrontato questa prima parte di stagione, cercando di lavorare e di migliorare ogni giorno, all’interno di un cammino che vogliamo sia lungo. Si tratta dell’ultima partita prima di qualche giorno di riposo, l’obiettivo è di vincere questa gara, che si presenta ricca di insidie. Kyle Weems sarà assente. In queste ore sta rendendo omaggio al padre, rientrerà in gruppo nel fine settimana. Lo aspettiamo e prepariamo un’altra partita nella quale gli altri giocatori dovranno fare un passo in più per sopperire alla sua assenza".

SPORTAL.IT | 19-11-2019 18:35