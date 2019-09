Virtus, Djordjevic sa dove intervenire

Dopo la vittoria contro la Virtus Roma, Sasha Djordjevic ha analizzato la gara: "La vittoria è sempre importante. L'inizio è stato un po' lento, dovuto al lavoro svolto e anche alla tensione che si vedeva. Durante la partita ci siamo sciolti e abbiamo iniziato a giocare come vogliamo. Grande rispetto per Roma che ha creduto di vincere fino in fondo e ci ha messo in difficoltà nell'ultimo quarto. Noi superato il +20 abbiamo iniziato con gli highlights che non piacciono a noi allenatori. Dovevamo fare le cose semplici, e ci sarebbe stato un finale differente".

"La difesa è stata solida, un punto di forza – riporta bolognabasket.org -. In attacco dobbiamo migliorare alcune cose: cercare extra pass o altre collaborazioni che non siano solo tra il playmaker e il lungo. Ora dobbiamo recuperare le energie per Pistoia".

"Tiri liberi? Abbiamo tirato male, anche chi di solito li mette come Weems, invece su Gamble dobbiamo lavorare. Bene Hunter e Gaines dalla panchina. Markovic doveva finire la partita come l'ha giocata nel resto del tempo, ma quando finisce la benzina finisce anche l'ossigeno nel cervello" ha concluso Djordjevic.

SPORTAL.IT | 25-09-2019 23:47