Virtus, Mannion verso il debutto: Baraldi fissa la data

Arriva finalmente una bona notizia per la Virtus Bologna dal fronte infortunati. Dopo i gravid infortuni subita da Ekpe Udoh e Awudu Abass, fuori di fatto per tutta la stagione, si avvicina la data del ritorno in campo di Nico Mannion.

Il talento della Nazionale, uno dei colpi del mercato estivo dei campioni d’Italia, è stato fermato da un’infezione intestinale contratta dopo l’Olimpiade, che l’ha debilitato fortemente facendogli perdere parecchi chili e compromettendone inevitabilmente la condizione atletica durante la delicata fase della preparazione.

Il peggio è ormai alle spalle, così l’amministratore delegato della Virtus Luca Baraldi, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, si è sbilanciato sul rientro dell’ex Golden State:

“Nico sta bene, ha pienamente recuperato il calo di peso corporeo causato dall’infezione intestinale. Ora deve completare la rieducazione a livello di condizione fisica ma siamo nei tempi stabiliti. Il suo debutto in partita ufficiale, come da nostri programmi, è previsto tra la metà e la fine di ottobre”.

“Non posso dare una data sicura, ma tutto va in quella direzione” ha concluso Baraldi. Obiettivo puntato quindi sulla gara contro Trieste del 16 ottobre o sulla prima in EuroCup del 20 ottobre contro il Bursaspor.

OMNISPORT | 29-09-2021 10:49