Virtus: Zanetti presenta Abass e attacca l'Olimpia

Il patron della Virtus Bologna Zanetti in conferenza stampa ha presentato il nuovo acquisto Awudu Abass, e non ha risparmiato alcune punture nei confronti dell'Olimpia Milano. "Se noi diciamo che ci piace un giocatore, il giorno dopo arriva Milano per strapagarlo. Una rincorsa continua a cui non ci sottoponiamo. Anche l’anno scorso hanno speso tanto ma li abbiamo battuti. Questa squadra è fatta per andare in Euroleague: siamo anche su un altro giocatore, e Djordjevic ha detto: ' Cavolo, se prendete anche questo sono costretto a vincere'".

Così Abass, che nell'Olimpia giocò nel biennio 2016-2018: "Non sono qui per polemizzare, non sono qui per ricordare. Penso solo al futuro. Sono qui per migliorare, diventare più forte e aiutare la squadra. Non sono qui per ritrovare i minuti che non avevo con l'Olimpia".

"E' stata una lunga trattativa, ma il mercato è questo. Nessuno ci correva dietro, abbiamo fatto le cose con calma".

SPORTAL.IT | 15-06-2020 12:23