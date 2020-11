Vis Pesaro, per Galderisi vittoria ed esonero

Tornare alla vittoria dopo tre partite, battere una rivale diretta per la salvezza e venire esonerati.

Questo lo strano destino cui è andato incontro Giuseppe Galderisi, sollevato dall’incarico di allenatore della Vis Pesaro due giorni dopo il successo per 1-0 ottenuto sul Gubbio, peraltro ex squadra dell’ex centravanti di Verona, Juventus, Milan, Padova e Nazionale.

Questo il comunicato della società marchigiana: “La società Vis Pesaro 1898 comunica che il tecnico Giuseppe Galderisi e il suo vice Daniele Cavalletto sono stati sollevati dall’incarico. La società ci tiene a ringraziare Galderisi e Cavalletto per il lavoro svolto in biancorosso e per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrate. La Vis Pesaro 1898 augura il meglio per il prosieguo delle loro carriere professionali”.

Galderisi era subentrato a Simone Pavan nel febbraio scorso, riuscendo a dirigere la squadra per una sola partita prima dell’interruzione del campionato per la pandemia di Coronavirus, ma venendo comunque confermato per la stagione successiva.



OMNISPORT | 03-11-2020 10:30