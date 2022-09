Vittoria per il Galatasaray, esordio per Icardi

16-09-2022 21:56

Il Galatasaray ha conquistato la vittoria nell’anticipo della settima giornata di Super Lig, il campionato turco. Successo per 2-1 nei confronti del Konyaspor grazie anche all’ex Roma, Sergio Oliveira, bravo a sbloccare il match al 1′. Poi il pari di Cekici al 15′ e quindi la rete decisiva, l’autogol di Calvo, all’82’.

Nella partita vinta c’è stato l’esordio con la maglia del Galatasaray per Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter, in prestito dal Psg, è entrato in campo al 62′ ed è stato poi ammonito. 63 minuti invece per l’ex Napoli, Dries Mertens.