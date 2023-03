Vittoria Pordenone e sorpasso sulla Pro Sesto

Ai padroni di casa basta un gol di Ajeti al minuto 14, la Pro Sesto scivola al terzo posto

27-03-2023 22:54

Si è concluso il trentaquattresimo turno del Campionato di serie C girone A. Nel posticipo di C si registra la vittoria casalinga del Pordenone per 1-0 contro la Pro Sesto . Nello scontro al vertice sono i friulani ad avere la meglio ed a superare – in campo ed in classifica – gli avversari lombardi.

A decidere l’incontro basta la zampata vincente del difensore centrale albanese Arlind Ajeti. Il numero 93, classe 1993, al quattordicesimo non perdona gli ospiti e regala tre pesantissimi punti ai suoi. A trarne benefici è sicuramente la Feralpisalò che, con 62 punti, allunga le distanze dalla seconda. Il Pordenone, dopo i tre punti, sale a quota 58 e supera la diretta avversaria della Pro Sesto. I lombardi trovano i sterzo posto in classifica con un bottino totale di 57 punti, a due distanze di vantaggio sul Lecco quarto.