Vittorie per Colombia e Cile

Diverse le gare amichevoli internazionali disputate nella notte. Bel successo della Colombia che piega il Costa Rica per 3-1. Per i cafeteros, in gol Hernandez (doppietta) e l'ex rossonero Bacca. Buona prova di Cuadrado.

Allo stadio La Corregidora, il Cile si impone sul Messico per 1-0. Decide un gol di Nico Castillo. Finisce, invece, in parità, il confronto tra Stati Uniti e Perù: 1-1. Vantaggio statunitense con Sargent, pareggio di Flores a pochi minuti dal fischio finale.

SPORTAL.IT | 17-10-2018 07:25