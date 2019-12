Vitucci preoccupato per Martin

Il coach di Brindisi Frank Vitucci in sala stampa ha commentato la sconfitta di Saragozza: "A parte la fase iniziale di difficoltà, abbiamo mostrato grande carattere fino alla fine. Giocarci due tempi supplementari in casa del Zaragoza, che ha battuto domenica scorsa il Real Madrid, dimostra la nostra prestazione di sostanza e volontà. Non ho tanto da riprovare ai miei ragazzi, se non in qualche frangente una certa mancanza di lucidità in attacco. I troppi tiri liberi ci hanno penalizzato".

L'infortunio di Kelvin Martin preoccupa il coach: "Ora il suo ko è l'emergenza più grave da affrontare".

SPORTAL.IT | 05-12-2019 08:41