Vitucci: "Vincere a Sassari non è per tutti"

Quarta vittoria consecutiva per la New Basket Brindisi, che passa anche a Sassari non si ferma più dopo la conquista di un posto nelle Final Eight di Coppa Italia.

Il coach dei pugliesi Frank Vitucci è comprensibilmente raggiante: “Siamo soddisfatti di aver vinto qui, era una partita importante che abbiamo affrontato nel modo giusto – le parole riportate dal sito ufficiale della Dinamo Sassari – È stata una partita molto dura, intensa, ma credo anche bella. Abbiamo avuto la possibilità di chiuderla ma ci sono serviti 5 minuti di extratime. Abbiamo avuto un contributo dalla panchina. Siamo stati bravi perché questo inizio del girone di ritorno è importantissimo sotto tanti aspetti e ci ha visto giocare tutte le partite con grande determinazione e tenacia, la squadra non perde mai il filo e la volontà di fare le cose".

Battere in trasferta una squadra in forma come Sassari è soddisfazione doppia: “Sassari è una buona squadra, abbiamo approfittato di qualche assenza loro ma è una squadra che viene da un buon periodo, tranne domenica scorsa a Varese – ha aggiunto Vitucci – Giocare qui non è facile perché c’è anche una grande spinta dal pubblico. Quando vieni qui sai che affronterai una squadra che giocherà al meglio delle sue capacità".

SPORTAL.IT | 03-02-2019 21:45