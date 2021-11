Vlahovic centenario con lode: la Fiorentina abbatte la Sampdoria

30-11-2021 21:12

Ottava vittoria in campionato per la Fiorentina, che si conferma unica squadra della Serie A ancora senza pareggi.

Al “Franchi” la formazione di Vincenzo Italiano ha battuto per 3-1 la Sampdoria nella sfida valevole per la 15ª giornata, rilanciandosi in zona Europa e mettendosi alle spalle il ko contro l’Empoli.

I blucerchiati invece si fermano dopo le vittorie contro Salernitana e Verona che hanno dato ossigeno alla classifica.

Tutti i gol nel primo tempo, approcciato bene dagli ospiti, in vantaggio al 15′ con Manolo Gabbiadini. La veemente reazione della Fiorentina porta però in gol tutto il tridente schierato dall’inizio da Italiano: pareggia Dusan Vlahovic, al 12° centro in campionato, gia al 23′, poi Josè-Maria Callejon firma il sorpasso al 32′, tornando al gol in Serie A dopo 17 mesi.

Al 45′ il tris di Riccardo Sottil, che ha messo in salita la ripresa della Sampdoria, che non è riuscita a rientrare in partita.

Vlahovic, che ha nella Fiorentina la propria vittima preferita in Serie A (cinque gol in cinque partite), bagna quindi nel migliore dei modi la 100ª presenza con la maglia della Fiorentina in tutte le competizioni salendo a quota 29 gol nell’anno solare 2021, secondo solo a Robert Lewandowski (38).



