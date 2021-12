Vlasov rivela il motivo del cambio di squadra

02-12-2021 14:20

Dovremo abituarci a vedere Aleksandr Vlasov con altri colori la prossima stagione. Il nativo di Vyborg infatti ha deciso dopo due stagioni di trasferirsi alla Bora-hansgrohe lasciando l’Astana, scelta che solo recentemente il classe 1996 ha spiegato.

“Ho ricevuto un’offerta, ma era in un momento in cui il futuro della squadra era piuttosto incerto. Alexandre Vinokourov e Premier Tech non erano d’accordo e non volevo correre rischi” ha rivelato Vlasov a Velo-Club prima di focalizzarsi sugli obiettivi della prossima stagione.

“Voglio la mia rivincita sulla Parigi-Nizza oppure magari vincere un’altra gara di una settimana come la Tirreno-Adriatico. Ne parleremo al prossimo training camp che inizierà a dicembre a Tegernsee. Discuteremo il nostro calendario lì prima di iniziare uno stage a gennaio a Maiorca. Vorrei correre il Giro o il Tour. Ma anche perché non scoprire le Ardenne che non ho ancora mai corso”.

Chiosa finale su quanto ottenuto al Giro d’Italia 2021 chiuso al 4° posto.

“Sono rimasto costante per tre settimane e anche se non sono arrivato sul podio sono contento del risultato”.

OMNISPORT