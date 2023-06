VNL, l'Italia di Mazzanti cerca un altro successo

Dopo le due vittorie di questi giorni l'Italvolley cerca la vittoria, oggi alle 11, contro l'Olanda

17-06-2023 08:16

Dopo la vittoria in rimonta sulla Repubblica Dominicana, nella seconda settimana di VNL, l’Italia si prepara alla sfida con l’Olanda valida per la quinta giornata della Pool 3 di Volleyball Nations League.

Le azzurre di Mazzanti scenderanno in campo al Coliseum di Hong Kong alle ore 11 italiane. L’Italia, attualmente nona con 3 vittorie, è infatti oramai a ridosso di quell’ottava posizione che garantirebbe la qualificazione per le Finals.

Davide Mazzanti – “Sarà una partita diversa rispetto a quella con la Repubblica Dominicana – ha esordito il CT azzurro – l’Olanda gioca una pallavolo più simile alla nostra anche se la conosciamo poco visto che ha cambiato allenatore ed ha tante novità a roster rispetto anche alla prima tappa. Per il momento più che alla classifica credo sia giusto guardare a come giochiamo. È su questo che dobbiamo focalizzarci in questo momento, sul nostro gioco e su quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Stiamo mettendo a posto alcuni dettagli per far si che il sistema funzioni sempre meglio. Ad esempio con la Dominicana ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso di vista il nostro sistema il che si è tradotto in momenti di difficoltà dai quali usciamo solo con il talento. Una volta fissato questo potremo giocare con maggior continuità la nostra pallavolo. Per domani c’è da valutare lo stato fisico delle ragazze, vogliamo chiaramente dare continuità ma in un momento di carico come questo ci sono tante cose da verificare in vista della sfida con l’Olanda”.

Risultati Pool 3 (Hong Kong, Cina)

Prima Giornata

Rep. Dominicana – Polonia 1-3 (23-25; 28-30; 25-23; 17-25)

Cina – Canada 3-0 (25-14; 25-18; 29-27)

Seconda giornata

Italia – Bulgaria 3-0 (25-17; 25-19; 25-23)

Olanda – Turchia 0-3 (29-31; 21-25; 15-25)

Terza giornata

Bulgaria – Canada 0-3 (15-25; 13-25; 15-25)

Polonia – Turchia 3-0 (25-22; 25-20; 30-28)

Italia – Rep. Dominicana 3-2 (25-16; 16-25; 21-25; 25-22; 15-10)

Quarta giornata

Turchia – Canada 3-0 (25-15; 25-22; 25-20)

Polonia – Olanda (da disputare)

Bulgaria – Cina (da disputare)