VNL: vittoria azzurra sulle olandesi

Con il 3-2, l’Italia può ancora sperare nell’accesso alle Finali

17-06-2023 14:06

Le ragazze dell’Italvolley vincono anche contro l’Olanda nella Volley Nations League, in corso di svolgimento alla Coliseum Arena di Hong Kong. Un successo quello delle azzure che arriva a seguito di un incontro sofferto, con un tie break che ha messo a rischio il risultato finale. Quando si trovavano in vantaggio per 2-1, le azzurre si sono fatte rimontare e hanno poi mostrato una sofferenza in ricezione e una difficoltà a mantenere alta la concentrazione. Grazie alla vittoria odierna, la terza consecutiva dopo quelle con Bulgaria e Repubblica Dominicana, le azzurre possono sperare di rientrare nelle Finali. Domani l’ultima partita con la Cina.