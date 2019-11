Voci e rumors sul Pallone d'Oro, juventini contro tutti

Mundo Deportivo ha lanciato la bomba: Leo Messi sarà premiato col Pallone d’Oro lunedì prossimo a Parigi. La testata catalana, sempre molto vicina al Barcellona, in un articolo diventato in breve virale ha elencato una serie di indizi che svelerebbero in anticipo il nome del vincitore del premio individuale più ambito dai calciatori di tutto il mondo. Messi, appunto.

L’indiscrezione – Secondo Mundo Deportivo, gli inviati di France Football avrebbero già realizzato il servizio fotografico con l’argentino a Barcellona. Per lui sarebbe il sesto Pallone d’Oro, con Ronaldo fermo a cinque. Già, Ronaldo. Come prenderebbe questo ennesimo smacco? Già al ‘Best’ non aveva nascosto la sua delusione, disertando la cerimonia di consegna del riconoscimento: farebbe lo stesso anche stavolta?

Le reazioni – La notizia della possibile incoronazione di Messi a scapito di Ronaldo ha già preso piede negli ambienti più caldi del tifo juventino. Sul web sono molti i commenti, alcuni dai toni decisamente bellicosi. Non mancano quelli che la prendono – anzi, prenderebbero – con filosofia, mentre per altri addirittura quest’anno il Pallone d’Oro non dovrebbe proprio essere assegnato vista l’oggettiva mancanza di un campione che si sarebbe distinto più degli altri.

Indignati – “Messi dovrebbe arrivare terzo in classifica, primo dovrebbe essere Van Dijk oppure Ronaldo se si guarda ai trofei: quest’anno ne ha portati a casa tre, campionato, Nations League e Supercoppa“, scrive un tifoso della Zebra. “Tre trofei che lasciano il tempo che trovano”, puntualizza subito un altro. “Il Pallone d’Oro a Messi sarebbe una delle barzellette più divertenti dell’anno”, ironizza un sostenitore della Juve con l’immagine dell’Avvocato come foto profilo. Un altro tira ancora fuori Supercoppa e Nations League a far numero: “Non contavano i trofei? Cristiano ne ha vinti tre, Messi soltanto uno”.

Piuttosto… – Sono in tanti, anche tra gli juventini, a ribadire come piuttosto che Messi sarebbe opportuno premiare Van Dijk o al massimo Alisson, colonne del Liverpool trionfatore in Champions. “Il secondo ha vinto da protagonista anche la Copa America“, ribadisce Cosimo. “Se non lo vince Van Dijk, un difensore capace di non venire mai dribblato praticamente per tutto il 2019, quando mai un difensore sarà meritevole di tale riconoscimento?”, si chiede un utente.

Mafie – Altri, però, tirano in ballo clan e complotti, tesi peraltro sostenuta dalla stessa mamma di Cr7, Dolores Aveiro, neppure un mese fa: “Le mafie del calcio non vogliono che mio figlio vinca il Pallone d’Oro“. A pensarla così sono in molti, soprattutto tra i tifosi della Juventus: “Dovesse vincere Messi, è evidente che sarebbe solo e comunque per volere degli sponsor e della Fifa, che è contro Ronaldo“, teorizza Max. Mentre Antonio propone: “Quest’anno meglio non assegnarlo proprio. Van Dijk? Alisson? Messi? Ma dai! E a malincuore devo anche aggiungere: perché lo meriterebbe Ronaldo?”.

