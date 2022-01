Vodafone, giga illimitati con la Ricarica Automatica: come fare

28-01-2022 12:16

A chi non è mai capitato, almeno una volta nella vita, di non accorgersi di aver esaurito il credito sulla SIM e di non esser così riuscito a rinnovare il proprio piano tariffario mensile? Una “disavventura” molto più comune di quello che si pensa e che costringe moltissime persone ogni giorno a “soluzioni di fortuna” per poter continuare a navigare da smartphone o fare una ricarica in tutta fretta.

E dire che risolvere questo tipo di problematica è piuttosto semplice: sarebbe sufficiente attivare la ricarica automatica sulla propria utenza e vivere tranquillamente, senza stare più a preoccuparsi del credito residuo della propria SIM.

Che cos’è la ricarica automatica Vodafone e quali vantaggi ha

Come suggerisce anche il nome, attivando la ricarica automatica sul proprio numero di telefono non si resterà mai più senza credito sulla propria SIM. Al di sotto di una determinata soglia di credito, infatti, il sistema effettuerà una ricarica automatica, prelevando il denaro da un metodo di pagamento indicato in fase di iscrizione al servizio.

La ricarica automatica di Vodafone è legata a doppio filo al sistema Smart Pay, che consente di collegare una carta di credito o un conto corrente alla propria utenza telefonica. Il metodo di pagamento indicato sarà poi utilizzato per addebitare la rata del piano mensile.

I vantaggi che questo sistema offre sono molteplici. Prima di tutto, sarà di fatto impossibile restare senza credito residuo sulla SIM (o, comunque, scendere al di sotto della soglia minima necessaria per rinnovare l’offerta Vodafone a cui abbiamo aderito): pochi giorni prima della scadenza, il sistema verificherà che il credito sia sufficiente per rinnovare il piano tariffario e, in caso contrario, effettuerà autonomamente una ricarica addebitando i costi sul metodo di pagamento indicato.

Per incentivare i propri utenti ad aderire al servizio Smart Pay e attivare la Ricarica Automatica, Vodafone ha deciso di fare un regalo decisamente interessante. Chi passa dall’addebito su credito residuo al pagamento tramite Smart Pay potrà navigare e comunicare gratis e senza limiti per due mesi. Al momento dell’iscrizione a Ricarica Automatica, infatti, verrà attivata gratuitamente l’offerta Infinito Vodafone, che permetterà di navigare, fare chiamate e inviare SMS senza limiti. La promozione è riservata a tutti i clienti Vodafone di rete mobile che hanno una SIM ricaricabile con addebito su credito residuo. Al termine dei due mesi, l’offerta Infinito Vodafone verrà disattivata automaticamente e si tornerà al proprio piano tariffario.

Come attivare la ricarica automatica Vodafone

Come accennato, prima di poter attivare la ricarica automatica su un’utenza Vodafone è necessario abilitare il sistema Smart Pay, che si occuperà di collegare al proprio numero telefonico un metodo di pagamento elettronico come carta di credito o debito o conto corrente.

Nel caso in cui si volesse pagare con carta di credito sarà sufficiente aprire l’app My Vodafone, associare una carta di credito al proprio conto e, entro le successive 48 ore, attivare la Ricarica Automatica. Se, invece, si volesse optare per l’addebito automatico su conto corrente è necessario recarsi presso il negozio Vodafone più vicino e completare l’operazione con il supporto di un operatore in carne e ossa.

