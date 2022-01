Volley, big match tra Milano e Perugia

29-01-2022 14:25

Va in scena la sesta giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca: il calendario propone quattro match domenica, con Milano – Perugia big match della giornata. Rinviate Modena – Civitanova, già fissata il 5 marzo, e Cisterna – Piacenza in programma per il 9 febbraio, con i laziali che saranno invece impegnati sabato contro Verona nel recupero del 3° turno di ritorno.

Occhi puntati sulla sfida tra Milano, quinta in classifica e reduce da una striscia positiva di cinque gare contro la capolista della Superlega, Perugia che ha anche confermato Colaci e Leon.

Recupero 3a giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 29 Gennaio 2022, ore 18.00

Top Volley Cisterna – Verona Volley

6a Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Domenica 30 Gennaio 2022, ore 15.30

Kioene Padova – Gioiella Prisma Taranto

Domenica 30 Gennaio 2022, ore 18.00

Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia

Domenica 30 Gennaio 2022, ore 20.30

Vero Volley Monza – Itas Trentino



