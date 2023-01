Volley Champions League – Milano a caccia del terzo successo con Le Cannet

12-01-2023 19:47

Milano, tocca a te. Dopo le fatiche di Champions League del volley maschile, scende in campo la formazione femminile milanese per la 3° giornata del gruppo B.

Orro e compagne al momento guidano il girone, motivo in più per non sbagliare quest’impegno sulla carta piuttosto abbordabile e collezionare il terzo successo consecutivo.

Le lombarde non potranno contare sull’apporto di Myriam Sylla che verrà tenuta a riposo dopo aver riportato un trauma contusivo al polso destro. Si prendono dunque un posto da titolari in banda sia Davyskiba, risultata la migliore in campo in quel di Pinerolo dove è arrivata una netta vittoria per 3-0, sia Larson, mentre Stysiak attaccherà dal ruolo di opposto.

Di fronte c’è una squadra che lo scorso anno ha vinto campionato e coppa di Francia ma che in Champions League non è mai riuscita a superare la soglia dei gironi.