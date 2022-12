Volley: Champions League, Perugia e Trento avanti tutta

15-12-2022 22:17

Successi per Perugia e Trento in Champions League e quarti di finale sempre più vicini. Le due squadre italiane, reduci dal Mondiale per club vinto dagli umbri, hanno avuto la meglio rispettivamente dello Ziraat Ankara e del Karlovarsko, e hanno mantenuto entrambe l’imbattibilità con quattro vittorie in quattro partite.

I campioni del mondo hanno inanellato la 21esima vittoria di fila piegando lo Ziraat 3-1 con i parziali di 25-17, 19-25, 25-17, 25-17. Tanti i giocatori tenuti a riposo, l’Mvp è stato Herrera.

Bene anche Trento, che ha liquidato in casa i cechi del Karlovarsko con un secco 3-0 25-17, 25-15, 25-17.