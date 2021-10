Volley, Chirichella carica Novara prima dell'eterna sfida all'Imoco

20-10-2021 17:17

Dopo appena due giornate dall’inizio del Campionato di Serie A di volley, Novara, sfida già l’Imoco Conegliano. Le ragazze di Lavarini giocheranno, domani, 21 ottobre, al Pala Verde per il posticipo del terzo turno di campionato.

Una occasione di rivincita per le piemontesi uscite sconfitte dalla Supercoppa giocata meno di un mese fa.

A parlare alla vigilia, la capitana di Novara, Cristina Chirichella: “È l’ennesima sfida in pochi mesi con Conegliano, devo dire che a partire dalla finale di Coppa Italia in poi abbiamo messo in campo tanto, dimostrando di esserci avvicinate al loro livello. Quello che ci è mancato, in queste sfide, fin qui è stato davvero solo il successo ma nello sport si tratta dell’aspetto più importante. Quindi misurarci con loro è stimolante, perché comunque ci spinge a lavorare al massimo per crescere e per compiere quell’ultimo salto di qualità che ancora ci manca. La chiave della sfida? Battuta, muro e difesa sono fondamentali ma a fare la differenza sarà soprattutto la capacità di uscire da quei momenti di difficoltà, assolutamente fisiologici nel corso del match, sopperendo come gruppo alle difficoltà delle singole”.

