Volley, Chirichella: "Dobbiamo fare la gara perfetta contro Conegliano"

06-01-2022 11:14

Ennesima sfida, oggi alle 17.30 nella finale di Coppa Italia, tra l’Imoco Volley Conegliano e l’Igor Novara. Una sfida da cui spesso le piemontesi sono uscite con le ossa rossa.

A presentare il match il capitano Cristina Chirichella: “Siamo ovviamente dispiaciute per quanto occorso a Chieri e per non aver potuto conquistare l’accesso alla finale sul campo. Ciò detto, domani abbiamo l’opportunità di giocarci un trofeo prestigioso e importante, il primo del 2022, e daremo il massimo per provare a raggiungere l’obiettivo. La partita tra Conegliano e Busto Arsizio ha dimostrato che chiunque avesse vinto sarebbe stato un osso duro da affrontare, come anche sarebbe stato con Chieri in semifinale. Quando si arriva a questi appuntamenti, ogni partita è una sfida a sé ed è una vera e propria battaglia, per cui stasera e domattina lavoreremo per preparare al meglio la partita con Conegliano”

E poi: “È un avversario con cui ci si conosce bene, per le tante sfide che abbiamo affrontato negli ultimi anni, e siamo consapevoli che per riuscire a vincere servirà una partita senza sbavature, al limite della perfezione. Siamo concentrate e determinate, vogliamo provare a iniziare il nuovo anno sul campo nel migliore dei modi”.

OMNISPORT