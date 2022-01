Volley, Danesi raggiunge Egonu in Turchia?

24-01-2022 13:59

Non solo Paola Egonu. In terra turca potrebbe arrivare anche un’altra top player del campionato italiano di Serie A.

Anna Danesi, secondo Gazzetta dello Sport, avrebbe ricevuto diverse offerte, sia dall’Eczacibasi e dal Fener. La centrale, che in passato ha vestito la maglia dell’Imoco Conegliano è attualmente in forza a Monza. Con le brianzole ha però un contratto in scadenza e quindi non è detto che presto anche la giocatrici della Nazionale possa lasciare il campionato italiano.

OMNISPORT