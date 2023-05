A breve inizia la stagione azzurra

02-05-2023 16:04

Oggi a Milano sono state presentate le stagioni della Nazionali azzurre di volley.

I due C.T delle squadre hanno reso noti i nomi dei convocati per la VNL.

Ferdinando De Giorgi, allenatore della squadra maschile ha detto: “Credo che il percorso che abbiamo iniziato è molto interessante non solo tecnicamente ma anche sotto l’aspetto valoriale per costruire fondamenta solide. Ora la sfida diventa sempre più interessante. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di arrivare alle finali dell’europeo a Roma. Dovremo continuare ad essere umili come lo siamo stati nelle stagioni scorse. Dovremo avere però la consapevolezza che siamo un gruppo competitivo e con ancora tanti margini di crescita. Quest’anno saranno tante le sfide da vincere e sicuramente non ci annoieremo. Come al solito daremo il massimo per rendere orgoglioso il nostro Paese”.

Tra le conferme su tutti Yuri Romanò, Sbertoli, Michieletto e Lavia ma anche Balaso e Anzani.