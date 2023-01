Volley, De Giorgi: "Giochiamo troppo"

23-01-2023 14:47

L’allarme lo lancia Ferdinando de Giorgi, allenatore della Nazionale maschile di pallavolo, campione d’Europa e del Mondo in carica. L’ex giocatore ha partecipato al convegno al Coni ‘Allenare l’azzurro’, organizzato dalla Federbasket.

“Giocare tante partite è un problema grosso, ma la federazione internazionale non ascolta moltissimo. I campionati poi durano molto ed è mio dovere capire cosa posso fare per gestire gli infortuni. Non si può andare al 100% tutto l’anno”.

Una dichiarazione che arriva a 24 ore di distanza dal brutto infortunio di uno degli azzurri, Giulio Pinali che dovrà stare fuori per il resto della stagione.

E sulle prossime competizioni: “L’Europeo del 2023 in casa sarà una tappa interessante del nostro percorso. Il risultato è solo una conseguenza. Chi gioca meglio vince nella pallavolo, non succede mai che chi gioca peggio vince. Questo è un grande vantaggio perché ci dobbiamo concentrare solo sul giocare meglio degli altri”.