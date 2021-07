Volley, domani l'esordio a Tokyo della formazione di Mazzanti

Dopo l’esordio della squadra maschile, domani tocca alle azzurre di Davide Mazzanti.

Alle 9 ore locali, in Italia le due di notte, sfideranno la Russia (qui ROC) guidata da Sergio Busato. Non un esordio semplice ma nemmeno impossibile visto il potenziale di questa squadra.

Alla vigilia queste le parole del C.T: “Stiamo vivendo tantissime emozioni. la preparazione è stata lunga, ma siamo arrivati qui con l’idea di viverci e goderci questi Giochi. Rispetto alle altre due Olimpiadi di Pechino e Londra (l’attuale CT era allora assistente, ndr) c’è uno spirito di fratellanza tra noi italiani nel Villaggio Olimpico che non ho mai visto prima; un’atmosfera molto diversa dalle altre volte. Non so a cosa sia dovuto, ma devo ammettere che aumenta e accelera ancora di più questo frullatore di emozioni al quale siamo sottoposti”.

OMNISPORT | 24-07-2021 11:25