Volley donne, Coppa Cev: Scandicci vince a Potsdam 3-0

Le ragazze toscane hanno ipotecato il passaggio del turno alle. Basterà vincere 2 set in casa per passare

22-02-2023 10:35

Scandicci ipoteca il prossimo turno di Coppa Cev vincendo in casa di Potsdam con il punteggio di 3-0 (29-27, 26-24 e 25-19). Le ragazze di Massimo Barbolini, per passare, in casa dovranno vincere almeno due set, altrimenti si andrà al golden set di spareggio.

Difficile la prima frazione per le toscane, sotto 17-12 e costrette ad annullare un set point sul 27-26. Nel secondo parziale, Scandicci si fa rimontare dal 17-11, si salva sul 21-23 e poi porta a casa anche questo set. Tutto facile, invece, nel terzo.

Grande partita di Zhu Ting, con 20 punti, supportata in attacco da Ekaterina Antropova (14 punti, 4 muri 3 ace) e da Elena Pietrini (8 punti e 3 aces). Bene anche le centrali Haleigh Washington (7) e Yvon Belien (10).