09-01-2023 13:56

Domani la Igor Novara sfiderà il Vakifbank Istanbul, un match importante come ha ribadito, ieri al termine della vittoria contro Macerata, Ebrar Karakurt MVP del match con i suoi 23 punti. «Ci aspetta una settimana importante, con una sfida molto tosta e delicata in Champions League, contro il Vakifbank Istanbul».

Martedì 19, al Pala Igor, sarà infatti sfida alla formazione di Paola Egonu. Per l’opposta azzurra si tratterà del primo match da avversaria in Italia. Recentemente ha giocato contro Conegliano ma in occasione del Mondiale per Club in Turchia.