Volley, f., domani al via le Final Four di Coppa Italia

04-01-2022 16:10

Domani, 5 gennaio, primo trofeo in palio per la Lega Pallavolo Serie A femminile. L’ultima a strappare il biglietto per le Final Four, in programma il 5 e 6 Gennaio al Palazzo dello Sport di Roma EUR è stata la Unet e-Work Busto Arsizio.

Le farfalle, senza Olivotto e Ungureanu superano i quattro set la Savino Del Bene Scandicci

FINAL FOUR COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

PALAEUR – ROMA

SEMIFINALI –

Mercoledì 5 gennaio, ore 16:00

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vs Unet e-Work Busto Arsizio

Mercoledì 5 gennaio, ore 18:30

Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri

FINALE –

Giovedì 6 gennaio, ore 17:30

Vincitrice prima semifinale – Vincitrice seconda semifinale

