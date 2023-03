Volley f., Imoco sempre al comando: vincono Casalmaggiore e Bergamo

Importanti i successi delle squadre lombarde in chiave play off

13-03-2023 11:39

Nella nona giornata di ritorno del Campionato di Serie A1 due successi importanti in chiave playoff: Casalmaggiore vince 3-0 un potenziale scontro diretto contro Vallefoglia, Bergamo si assicura i tre punti contro Macerata. Le due formazioni rinforzano così il sesto e il settimo posti in classifica, con le orobiche ora a +3 da Busto e a +6 su Firenze. In chiave salvezza, risultato pesante nel derby piemontese, dove Cuneo supera in quattro set le cugine di Pinerolo: ora l’ultimo posto che garantisce la salvezza, occupato da Perugia, dista 5 punti.

9° GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 8 marzo ore 19.00

E-Work Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25, 23-25, 19-25)

Sabato 11 marzo

Reale Mutua Fenera Chieri-Vero Volley Milano 0-3 (23-25, 20-25, 18-25)

Sabato 11 marzo ore 20.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-15, 27-25, 17-25, 25-20)

Sabato 11 marzo ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-13)

Domenica 12 marzo ore 17.00

Trasportipesanti Casalmaggiore-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18, 26-24, 25-21)

Cuneo Granda S.Bernardo-Wash4green Pinerolo 3-1 (16-25, 25-19, 28-26, 25-22)

Volley Bergamo 1991-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-20, 25-22, 25-20)