Volley f., Milano cerca la vittoria dopo due k.o

Le squadre di Serie A tornano in campo dopo la Coppa Italia

04-02-2023 10:12

Conclusa la prima parte di stagione con l’assegnazione della 45^ Coppa Italia Frecciarossa, le formazioni di Serie A1 tornano a giocare in campionato per la corsa ai playoff e alla salvezza. Poco più di due mesi alla fine, dieci giornata determinanti per il finale di stagione. La quarta giornata di ritorno si apre sabato alle 18 all’Arena di Monza con Milano-Perugia, poi derby del Ticino alle 19.30 con Novara-Busto Arsizio e Casalmaggiore ospita Scandicci. Domenica alle 17 ecco la trasferta di Bergamo sul campo di Cuneo e due partite cruciali per Pinerolo e Macerata, che viaggeranno verso Vallefoglia e Firenze per cercare punti importanti. Alle 19.30 il grande posticipo tra Chieri e Conegliano, reduce dal bel successo dell’Unipol Arena.

SERIE A1

4° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 4 febbraio ore 18.00

Vero Volley Milano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Sabato 4 febbraio ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara – E-Work Busto Arsizio Arbitri: Saltalippi-Papadopol

Sabato 4 febbraio ore 20.30 diretta

Trasportipesanti Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci

Domenica 5 febbraio ore 17.00

Cuneo Granda S.Bernardo – Volley Bergamo 1991

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Wash4green Pinerolo

Il Bisonte Firenze – Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 5 febbraio ore 19.30

Reale Mutua Fenera Chieri – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Piana-Mattei