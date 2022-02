Volley f., Novara recupera il match con Monza

09-02-2022 22:51

Dopo i tanti rinvii per i casi di Covid-19, la Igor Volley è tornata in campo in campionato, con il recupero della partita con Monza (valida per la quarta giornata di ritorno di A1)giocata questa sera alle 20.45 al Pala Igor.

Il match era inizialmente in programma lo scorso 30 gennaio. Al momento, rimangono due soggetti del gruppo squadra azzurro ancora positivi a Covid-19. Le piemontesi si impongono in rimonta per 3 a 1 contro le brianzole.

Un ottimo risultato visto che Monza era reduce sulla soprendente vittoria sulle campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano.

OMNISPORT