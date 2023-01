Volley f., si torna in campo per la CEV Champions League

10-01-2023 09:01

Dopo la giornata di campionato, è tempo delle coppe europee per il primo turno del 2023. Una settimana sicuramente avvincente per i colori italiani, poiché sarà la prima che coinvolgerà tutte e sei le squadre nelle rispettive competizioni. La maggior parte delle gare è prevista domani, martedì 10 gennaio: in CEV Champions League in campo Conegliano (ore 18) contro il Rzeszow e Novara (ore 20) contro le campionesse del VakifBank, in CEV Cup Busto Arsizio (ore 18) e Scandicci (ore 20.30) in trasferta a Maribor e Zagabria e, in CEV Challenge Cup, Chieri (ore 20.00) ospita il Panathinaikos. Giovedì 12 gennaio l’ultima partita, con Milano (ore 20) in Francia sul campo del Le Cannet.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

4th ROUND – 3° GIORNATA

POOL A

Developres RZESZÓW – A. Carraro Imoco CONEGLIANO 10/01 – ore 18:00

Vasas Óbuda BUDAPEST – Volley MULHOUSE Alsace 11/01 – ore 18:15

POOL B

SC “Prometey” DNIPRO – CS Volei Alba BLAJ 10/01 – ore 18:00

Volero LE CANNET – Vero Volley MILANO 12/01 – ore 20:00

POOL C

Igor Gorgonzola NOVARA – VakifBank ISTANBUL 10/01 – ore 20:00

Crvena Zvezda BEOGRAD – SC POTSDAM 12/01 – ore 20:00