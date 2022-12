Volley f., tocca alla CEV Cup

14-12-2022 08:23

Un’altra settimana di impegni europei attende alcune squadre della Serie A1 femminile di volley.

La CEV Champions League è ferma a causa del Mondiale per Club, che vedrà Conegliano fare il suo esordio contro il Dentil Praia giovedì 15 dicembre.

Tocca così alla CEV Cup a dare il via alla contesa con l’andata dei sedicesimi di finale. Un turno che vedrà impegnate la Savino Del Bene Scandicci, fuori casa contro il Galatasaray, e l’e-work Busto Arsizio, tra le mura amiche contro il Dresdner. Sedicesimi di finale anche in CEV Challenge Cup per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che, in una due giorni inedita a causa delle indisponibilità dell’avversaria Legionovia, giocherà sia l’andata che il ritorno tra mercoledì e giovedì.

CEV CUP

SEDICESIMI DI FINALE – ANDATA

Mercoledì 14 dicembre ore 18.30

Galatasaray Spor Kulübü – Savino Del Bene Scandicci

Mercoledì 14 dicembre ore 20.30

e-work Busto Arsizio – Dresdner SC

CEV CHALLENGE CUP

SEDICESIMI DI FINALE – ANDATA

Mercoledì 14 dicembre ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – IŁ Capital Legionovia Legionowo

SEDICESIMI DI FINALE – RITORNO

Giovedì 15 dicembre ore 20.00

IŁ Capital Legionovia Legionowo – Reale Mutua Fenera Chieri ’76