Volley, Fabis: "Bisogna rivedere i protocolli Covid"

28-12-2021 13:17

Non è un momento semplice per gli sport di squadra per il dilagare dei contagi. A parlare della situazione, dopo la cancellazione delle partite del 26 dicembre, causa Covid 19, il Presidente della Lega Volley Femminile, Mauro Fabris.

“Santo Stefano è sempre stato un appuntamento tradizionale per il nostro movimento di Serie A, quest’anno abbiamo dovuto rinunciarvi a malincuore, ma con 5 gare già rimandate su 7 e l’imminente Final Four di Coppa Italia, abbiamo ritenuto necessario salvaguardare lo svolgimento delle nostre Competizioni, sempre guardando alla tutela della salute dei componenti dei Gruppi Squadra. Le Finali di Coppa Italia Frecciarossa, in programma a Roma, saranno un appuntamento imperdibile perché giocheranno giocatrici e squadre tra le migliori al mondo, ma anche perché sarà onorata dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la prima volta ad una Finale di Coppa Italia di pallavolo”.

E poi: “Tutte le nostre atlete e gli staff delle squadre di Serie A sono vaccinati, con due se non addirittura tre dosi, e insieme al Medico di Lega e i medici sociali dei Club abbiamo notato che le giocatrici si positivizzano, ma non si ammalano: bastano solo pochi giorni e ritornano subito negative, i sintomi sono davvero molto rari e, se si dovessero presentare, sono molto blandi. Per questo motivo, credo sia necessario rivedere i protocolli per il mondo dello sport, dato che sono stati redatti diversi mesi fa e non tengono conto dell’effettivo decorso della positività: ormai siamo tutti vaccinati e l’evidenza scientifica ci dice che sia necessario un aggiornamento per evitare di bloccare le competizioni sportive di alto livello”.

OMNISPORT