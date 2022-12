Volley femminile – Conegliano sempre più su, tutto facile con Perugia: 3-0

26-12-2022 19:33

Non sbaglia nemmeno contro Bartoccini-Fortinfissi Perugia la compagine di Conegliano che castiga le avversarie 3-0 con i parziali di 25-19, 25-21, 25-11.

La gara ha un andamento piuttosto univoco con le pantere davanti e le ospiti ad inseguire eccezion fatta per il secondo set dove Polder dimostra di avere il braccio caldo e spinge le sue sul 15-18. A questo punto Santarelli stoppa il match con un time-out e quando le padrone di casa tornano in campo è subito ribaltone fino al 22-20. Con Lubian e Robinson in gas, anche questo parziale si chiude in favore delle campionesse del mondo.

Nell’ultimo stralcio di partita, Perugia regge fino all’otto pari, poi l’Imoco spinge sull’acceleratore e vince addirittura 25-11.

IL TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-19 25-21 25-11)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Robinson-Cook 7, Lubian 11, Carraro 1, Plummer 14, Squarcini 8, Haak 16, De Gennaro (L), Gennari 1, Pericati. Non entrate: Fahr, Gray, Wolosz, Furlan (L), De Kruijf. Allenatore Santarelli.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Gardini 6, Nwakalor 2, Samedy 8, Lazic 7, Polder 6, Avenia 1, Armini (L), Provaroni, Rumori, Galic, Bartolini. Non entrate: Guerra. Allenatore Bertini.

Arbitri: Clemente, Papadopol.

Spettatori: 5344

Durata set: 25′, 27′, 21′; Totale: 73′

MVP: Plummer.