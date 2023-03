Volley femminile: Il posticipo dice Novara, Firenze ci crede e conquista un punto

La 21ª giornata si chiude con la gara tra Malinov & co e le piemontesi: la spuntano le ragazze di coach Lavarini al tie-break dopo una sfida molto combattuta; sugli scudi Nwakalor con 32 punti.

06-03-2023 23:03

Bella gara di Firenze ma alla fine vince Novara: finisce 3-2 la sfida tra il Bisonte e le piemontesi che strappano due punti ed affiancano Chieri in classifica.

Il primo set termina 25-22 in favore delle padrone di casa. Il muro fiorentino, infatti, fa la differenza, mentre Novara fatica a trovare varchi.

Nel parziale successivo l’Igor rimette tutto in equilibrio, si scuote grazie a Bosetti e fa 1-1 con il punteggio di 20-25. Ma Firenze non dà tregua e nel terzo game torna a fare la voce grossa, in realtà è una frazione molto combattuta dove Novara sbaglia qualche pallone nei momenti chiave e con le toscane che ne approfittano. Ma c’è ancora modo di ribaltare la situazione e le novaresi non se lo fanno ripetere due volte: approfittando di un calo di Nwakalor, riprendono a macinare gioco e punti, costringendo le ragazze di Parisi al tie-break.

Qui le energie vengono un po’ meno per le locali, Novara non se lo fa ripetere, mette la freccia e sorpassa definitivamente le sue avversarie con il punteggio di 15-10. Le piemontesi si prendono due punti, uno solo per Firenze.