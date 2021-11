Volley femminile, Novara sale al secondo posto

08-11-2021 12:20

Tre le partite andate in scena domenica valide per la sesta giornata di serie A1 dopo i quattro anticipi del sabato.

La Vero Volley Monza sbanca il campo della Savino del Bene Scandicci in quattro set, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vince 3-2 contro la Delta Despar Trentino, mentre in serata l’Igor Gorgonzola Novara batte la Bosca S.Bernardo Cuneo e sale al secondo posto in classifica.

Negli anticipi successi per 3-2 della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano su Unet e-eork Busto Arsizio, di Reale Mutua Fenera Chieri per 3-0 su Acqua & Sapone Roma Volley Club, de Il Bisonte Firenze per 3-0 su Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore e di Volley Bergamo 1991.

