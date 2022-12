Volley, il momento d'oro di Giannelli: MVP anche al Mondiale per club

12-12-2022 09:22

La prima vittoria internazionale di Perugia è finalmente arrivata, ieri, 11 dicembre, con il successo nella finale contro Trento del Mondiale del Club.

Un 3 a 1 che ha consegnato alla squadra di Anastasi il secondo trofeo stagionale. Perugia, imbattuta in stagione, in campionato e nelle coppe, si conferma così sempre di più una delle favorite a vincere scudetto e non solo.

A brillare il regista dei Block Devils, Simone Giannelli, capitano della Nazionale Italiana, premiato quest’anno al Mondiale, poi vinto dagli azzurri, come MVP.

In Brasile ha vinto il titolo sia come miglior palleggiatore che come MVP del torneo. Un altro primato per l’ex giocatore di Trento punto di riferimento ora di Perugia e della Nazionale con cui, dopo la delusione di Tokyo e l’argento di Rio proverà a riscattarsi a Parigi 2024.

Già agli Europei, sempre vinti dalla squadra di De Giorgi era stato eletto MVP: al momento si pone così nel ruolo di migliore al Mondo.