Volley: impresa di Monza, travolta Conegliano

06-02-2022 20:42

Monza firma l’impresa della quinta giornata di ritorno della Serie A1 di volley femminile. Le brianzole hanno piegato per 3-1 in trasferta le campionesse d’Italia di Conegliano, battute in quattro set per 25-23, 20-25, 25-27, 13-25. Colpaccio per Monza che resta in testa con Scandicci, a +3 sulla Imoco che ha però due gare da recuperare.

Non è bastata la Egonu alle Pantere, che dopo aver sprecato quattro set point nel terzo parziale sono crollate nel quarto, consegnando la vittoria alle lombarde.

OMNISPORT