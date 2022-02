Volley, in campo Padova e Trento

22-02-2022 12:51

Non c’è tempo per rifiatare, i ragazzi di Cuttini della Kioene Padova tornano in campo, dopo il match di domenica per recuperare la quarta di ritorno contro l’Itas Trentino che invece è reduce da un turno di riposo.

I veneti sono terzultimi con cinque squadre in un fazzoletto di tre punti. I gialloblù hanno invece vinto 31 gare su 38 con i veneti.

Queste le parole di Julian Zenger di Trento: “Padova ci aveva fatto soffrire già nella gara d’andata ed immagino che darà il tutto per tutto anche in questo recupero perché necessita di punti per migliorare la propria posizione di classifica. Sarà un piacere ritrovare connazionali come Weber e Zimmerman ma prima di tutto conterà vincere perché vogliamo consolidare la nostra posizione di classifica”.

Martedì 22 Febbraio 2022, ore 20.30

Kioene Padova – Itas Trentino

Classifica SuperLega Credem Banca

1 incontro in meno: Itas Trentino, Leo Shoes PerkinElmer Modena, Gas Sales Bluenergy Piacenza.

2 incontri in meno: Cucine Lube Civitanova.

2 incontri in più: Vero Volley Monza.

1 incontro in più: Gioiella Prisma Taranto.

