Nulla da fare per la giovane Italia contro la Slovenia, padrona di casa (e al completo): troppi errori gratuiti consegnano un copione più agevole agli sloveni. Domani chiusura con la Turchia

Non c’è da sorprendersi troppo: l’Italia dei giovani contro questa Slovenia poco poteva, e puntualmente il 3-0 incassato da Sbertoli e compagni ha reso in qualche modo giustizia ai timori (fondati) della vigilia. Davanti a un’arena esaurita in ogni ordine di posto i padroni di casa non fanno sconti: vincono col minimo sforzo e così facendo ipotecano la prima posizione al termine della fase eliminatoria di VNL, pronti a presentarsi a Lodz tra una settimana con la voglia di spingersi verso l’impresa. Ma a Lodz arriverà un’Italia diversa nella forma e nella sostanza.

Altri esperimenti: tocca a Caneschi e Scanferla

Quella ammirata a Lubiana nel terzo test della week 3 ha presentato già qualche novità rispetto alle precedenti uscite. Con Sbertoli in cabina di regia c’è Bovolenta in posto due, quindi Mosca e Caneschi al centro, mentre Bottolo (super con la Bulgaria) e Luca Porro compongono la banda, mentre Scanferla rileva Laurenzano nel ruolo di libero.

Il messaggio lanciato da De Giorgi è abbastanza evidente: ha portato i giovani per l’ultima settimana di VNL e tutti hanno diritto ad avere la loro chance. Chiaro che la Slovenia è più rodata e lesta ad approfittare della situazione: Kozamernik, Stern e Ropret trovano subito il modo per mettere a nudo le inevitabili pecche di casa azzurra, dove non mancano buone cose (a muro soprattutto) ma dove il problema principale è trovare continuità nella fase break.

La “malizia” degli sloveni ha la meglio: l’Italia ogni tanto alza il piede dall’acceleratore e fatalmente si ritrova a scalare una montagna troppo impervia, anche perché Stern sbaglia raramente al contrario di Bovolenta, che fatica a entrare contro l’attenta difesa slovena. I tanti errori gratuiti pesano come un macigno, ma il 25-19 finale non fa una piega.

Stern senza pietà, l’Italia va solo a strappi

Stern riparte nel secondo set come se non ci fosse stato alcun cambio di campo. È un problema contenere l’attaccante di casa, e quando anche Cebulj comincia ad andare in ufficio il divario si fa da subito piuttosto pesante, anche se Bottolo e Sbertoli trovano il modo per accorciare e riportare sotto i compagni. L’ingresso di Gironi in posto due porta un po’ più di dinamismo, ma gli errori al servizio pesano come un macigno e impedisco all’Italia di ottenere qualcosa in più del semplice restare a contatto.

Quando Sanguinetti trova la parità a 16 (gran muro su Stern) l’inerzia sembra cambiare, ma è un’illusione perché a Urnaut e allo stesso Stern basta poco per allungare nuovamente il match sui binari desiderati. È sempre l’opposto sloveno il risolutore, stavolta col muro stampato in faccia a Porro che vale il 25-21 finale.

Sanguinetti non basta: domani chiusura con i turchi

La partenza sprint degli sloveni nel terzo set non promette nulla di buono, ma un passaggio a vuoto di Urnaut e compagni aiuta l’Italia a rifarsi sotto. L’ingresso in pianta stabile di Sanguinetti da nuova linfa al pacchetto dei centrali, ma l’illusione di poter restare a contatto dopo la parità trovata a quota 6 dura poco: Stern si rimette subito in carreggiata e sul +5 la Slovenia capisce ormai che c’è solo da amministrare. Entra anche Recine, ma la distanza è troppo ampia: le 7 palle match slovene rappresentano una dote più che rassicurante, con Bottolo e Gironi che ne annullano un paio prima dell’ultimo pallone fatto cadere da Stern, che chiude a quota 22 punti. Bottolo top scorer azzurro con 11.

Domani alle 16,30 ultimo match con la Turchia, penultima in classifica: con una vittoria piena l’Italia arriverebbe a Lodz al terzo posto dietro Slovenia e Polonia (non necessariamente in questo ordine). L’avversaria ai quarti potrebbe essere una tra Canada, Francia e Giappone, con il Brasile mina vagante (i verdeoro affronteranno proprio la Francia nell’ultima giornata). Ma a Lodz torneranno tutti i titolari: insomma, sarà tutta un’altra storia

Week 3, a Lubiana