Volley, Juantorena ai box per problema alla mano

Non sorride la Lube Civitanova Marche. In gara uno dei playoff scudetto, la squadra marchigina si è infatti arresa al tie – break contro Trento per 23-25, 25-21, 21-25, 26-24 e 15-12, trascinati da Lucarelli e Nimir.

Nel corso della gara si è fermato anche il giocatore della Nazionale italiana e capitano della Lube, Juantonera. C’è comunque ottimismo per le sue condizioni di lavoro come spiega sul sito la società con una nota stampa.

“A.S. Volley Lube comunica che, nel quarto set di Gara 1 della Semifinale Scudetto, l’atleta Osmany Juantorena ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al primo raggio della mano destra. Sulle condizioni del capitano c’è un moderato ottimismo. Lo staff sanitario seguirà il suo recupero in vista di Gara 2”.

OMNISPORT | 29-03-2021 19:49