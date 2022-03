Volley, la confessione di De Cecco: "Ho sofferto di depressione"

15-03-2022 14:50

Luciano De Cecco, tra i pallavolisti e gli alzatori più forte al mondo si è raccontato. Il palleggiatore della Nazionale, di cui è capitano e della Lube Civitanova alla rivista argentina Acción ha parlato della lotta alla depressione.

Un problema che l’ha travolto durante i Giochi di Tokyo quando era impegnato nel percorso con il suo paese, poi vincitore della medaglia di bronzo.

Non appena metto piede sul tappeto siamo solo io e la mia testa e ho a che fare con i demoni… Devo fare ciò che è giusto per me e devo concentrarmi sulla mia sanità mentale. Ho sofferto di depressione, ma non molte persone lo sanno. Ho affrontato le partite come se nulla fosse, ma poi sono tornato a casa e ho passato tutto il tempo sdraiato sul letto, con le luci spente, a guardare film. Non so descrivere quella sensazione, ma conosco bene i cali d’umore in cui tutte le situazioni ti sopraffanno perché richiedi sempre il massimo a te stesso per arrivare dove vorresti. Un qualcosa che non deve essere fatto passare come se nulla fosse, perché nessuno conosce l’inferno che ognuno di noi vive dentro sé e che cosa facciamo fuori dal taraflex per arrivare a quel momento in cui la gente, guardandoti in televisione, esclama “Uh, guarda cosa ha fatto Luciano!”. Tutti abbiamo problemi che nascondiamo dietro un giocatore o una maglia. Dobbiamo però parlarne e cercare di farci aiutare”.

Sono sempre di più gli atleti che iniziano ad aprirsi sulle tematiche legate alla salute mentale. Prima di lui, qualche settimana fa il tennista australiano Nick Kyrgios e proprio da Tokyo, la ginnasta americana Simone Biles.

OMNISPORT