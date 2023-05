Volley, la Nazionale dei giovani di De Giorgi non sbaglia la prima

Vittoria per 3 a 1 contro l'Olanda di Piazza

25-05-2023 09:27

Buon esordio per la Nazionale maschile di De Giorgi che in Val di Fiemme ha battuto 3-1 (25-17, 25-19, 22-25, 25-17)l’Olanda nel secondo match del DHL Test Match Tournament.

Per questa prima partita che ha sancito ufficialmente l’inizio della stagione 2023, l’Italia è stata schierata con la diagonale Porro-Romanò, Recine e Rinaldi schiacciatori, Sanguinetti e Mosca centrali e Balaso libero. Il CT azzurro ha quindi scelto una formazione di partenza con ben tre esordienti (Porro, Rinaldi e Sanguinetti) regalando ai tre giovani atleti l’emozione di un momento così importante per le loro carriere.

Nel complesso i ragazzi di De Giorgi hanno disputato una buona gara mostrando sprazzi di bel gioco anche se, come è naturale che sia in questo momento dell’anno, qualche sbavatura c’è stata. D’altronde i carichi di lavoro di questo periodo sono molto intensi, ma come detto, gli azzurri non hanno di certo sfigurato.

Queste le parole del C.T Ferdinando De Giorgi: “La lezione di questa sera è che si può e si deve reagire prima, bastava attaccarsi immediatamente a quel terzo set per poterlo riaprire. Queste partite servono per rivedere alcuni meccanismi, conoscere meglio qualche giocatore e sfruttare spunti positivi per migliorare. Possiamo essere fiduciosi, ci sono tanti ragazzi con qualità, voglia, spirito giusto, in questi giorni stanno lavorando intensamente e sono entrati nel sentimento della nazionale, cosa importante per migliorare tecnicamente e vivere meglio questa esperienza. Oggi la Bulgaria, una squadra che ha ottimi attaccanti, giocatori talentuosi, bisognerà vedere gli equilibri che trovano con i tanti talenti. Con questa squadra andremo a fare la prima settimana di VNL, sarà importante focalizzarci sulle cose che possono permetterci di essere da subito competitivi”.