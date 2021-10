Volley, la Nazionale serba Ana Bjelica a Vellefoglia

27-10-2021 14:02

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, squadra neopromossa alla sua prima stagione di A1, ha ufficializzato l’ingaggio dell’opposto serbo Ana Bjelica. Con la rappresentativa del suo paese ha vinto il campionato del mondo del 2018 e i campionati europei del 2017 e 2019; la medaglia d’argento al campionato europeo 2021 e alla Coppa del Mondo del 2015; la medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2021, al campionato europeo 2015 e al World Grand Prix 2011, 2013 e 2017.

Queste le prime parole di Ana Bjelica: “Sono strafelice di poter avere finalmente la possibilità di giocare nel campionato italiano, e al tempo stesso in una squadra che mi piace moltissimo. Spero di essere in grado di aiutare la società a raggiungere il miglior risultato possibile e non vedo l’ora di cominciare!”.

OMNISPORT