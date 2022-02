Volley, rabbia Giani: "Non possiamo permetterci un approccio così"

27-02-2022 15:52

La Top Volley Cisterna ha vinto ieri sera, al tie break, la 10a di ritorno di Superlega al PalaPanini contro Modena con un Rinaldi MVP del Match e una vittoria da ricordare. Da scordare, invece, la prestazione per la formazione di Andrea Giani.

A fine match il tecnico non ha nascosto la sua amarezza: “Giochiamo per fare tre punti e andiamo sotto 2-0, non possiamo permetterci in questa fase del campionato un approccio di questo tipo. Non possiamo uscire dalla partita come abbiamo fatto. Questa settimana ci siamo allenati bene, ma cosa viene prima nella squadra? Quello che fa il singolo o quello che fa la squadra, questo è il problema. È fondamentale giocare di squadra”.

OMNISPORT