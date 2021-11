Volley, la Superlega in campo nel primo turno infrasettimanale

02-11-2021 16:06

Torna la serie A di volley, con il primo turno infrasettimanale con l’Itas Trentino in vetta solitaria grazie ai tre successi e complice il turno di riposo scontato dalla Sir Safety Conad Perugia.

In Calabria va in scena il match tra i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e l’Allianz Milano, squadre con 3 punti all’attivo in 3 partite. Nelle marche, con una Lube alla ricerca del riscatto sfido a Verona.

I campioni d’Italia allenati da Chicco Blengini hanno solo 4 punti.

Dopo la vittoria della Del Monte Supercoppa e l’attuale primato solitario in SuperLega Credem Banca, l’Itas Trentino non vuole arrestare la corsa mercoledì davanti ai propri tifosi. Il gruppo guidato da Angelo Lorenzetti sfiderà la Kioene Padova-

Al PalaPanini è tempo di derby emiliano. A 3 punti la Leo Shoes PerkinElmer Modena ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha inanellato tre successi dall’inizio del torneo guadagnandosi il secondo posto a 7 punti in coabitazione con Monza.

Al Pala De Andrè scendono i padroni di casa della Consar RCM Ravenna e la Vero Volley Monza. Nonostante la conquista del primo punto stagionale a Padova, i romagnoli sono reduci dell’infortunio al palleggiatore Milan Peslac, che per una brutta lussazione della caviglia rischia fino a 3 mesi di stop.

In Puglia tocca alla neopromossa Gioiella Prisma Taranto e ai vice campioni d’Italia della Sir Safety Conad Perugia, che sono reduci dal turno di riposo.

Turno di riposo per la Top Volley Cisterna, che dopo la sconfitta a Perugia e lo scivolone interno con Padova, si è presa a Verona i primi 3 punti.

4a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Mercoledì 3 novembre 2021, ore 20.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Diretta RAI Sport

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Cesare, Caretti (Notaro)

Video Check: Donato

Segnapunti: Moscato

Cucine Lube Civitanova – Verona Volley

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Canessa, Turtù (Renzi)

Video Check: La Delia

Segnapunti: Cetraro

Itas Trentino – Kioene Padova

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Giardini, Piperata (Pernpruner)

Video Check: Danieli

Segnapunti: Toldo

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Lot, Zanussi (Tundo)

Video Check: Bosio

Segnapunti: Salvati

Consar RCM Ravenna – Vero Volley Monza

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Vagni, Cappello (Lambertini)

Video Check: Palmieri

Segnapunti: Bianchini

Gioiella Prisma Taranto – Sir Safety Conad Perugia

Diretta Volleyball TV

Arbitri: Venturi, Braico (Rossi)

Video Check: Ayroldi

Segnapunti: Francia

Riposa: Top Volley Cisterna



OMNISPORT