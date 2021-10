Volley, le squadre di Monza scaldano i motori

È stata inaugurata oggi a Monza la stagione stagione 2021/2022 del Consorzio Vero Volley.

Tra i presenti, oltre le due squadre impegnate in Superlega e in Serie A femminile, la Presidente del Consorzio Alessandra Marzari: “Siamo un gruppo importante e i risultati, dal punto di vista sportivo, si sono visti. La nostra crescita è stata sempre costante. Lo scorso anno abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, sia sportivi sia non sportivi. Durante il lockdown abbiamo compreso appieno chi siamo e dove vogliamo andare. La nostra realtà è legata al benessere fisico, portatrice di valori, di innovazione e di responsabilità e inclusione sociale, non è legata solamente all’attività agonistica”.

OMNISPORT | 06-10-2021 16:13